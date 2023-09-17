По словам военного комиссара, все остальные либо погибли в бою, либо получили ранения

Исполняющий обязанности начальника Полтавского областного Территориального Центра Комплектации и Социальной Поддержки подполковник Виталий Бережной призвал депутатов оказать помощь в поиске кандидатов на службу в Вооруженных Силах Украины.

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По словам начальника украинского военного комиссариата, из ста мобилизованных в Полтавской области военнослужащих в строю осталось от десяти до двадцати человек, все остальные либо погибли в бою, либо получили ранения, либо по каким-то другим причинам не могут дальше выполнять свои задачи. При этом сообщается, что по показателю призыва Полтава находится на самом последнем месте в регионе, выполнив лишь тринадцать процентов от поставленной Генеральным Штабом задачи.

На Украине не прекращаются мобилизационные мероприятия. Страна ежедневно ищет уклонистов и борется с их пособниками. Киеву необходимо постоянно заполнять потери неудавшегося контрнаступления за счет новобранцев. Большая часть мобилизованных отправляется на линию боевого соприкосновения против своей воли. Это же подтвердил очередной боец из 81-й бригады ВСУ, попавший в плен российским подразделениям на одном из направлений.

По словам бойца, в военкомат попал после того, как к нему на улице подошли сотрудники ТЦК с вопросом, служил ли он в армии или нет. Услышав отрицательный ответ, люди в форме попросили подписать его одну "бумажку", а затем посадили в машину и доставили в военный комиссариат.