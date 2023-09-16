По словам военного обозревателя, невозможно одержать верх над страной с ядерным оружием, а экономические санкции не поставили на колени тот же Иран.

Бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович дал очередное интервью, в котором заявил, что Российскую Федерацию невозможно победить. Этим заявлением блогер вновь вызвал негодование со стороны украинской аудитории.

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По словам политического и военного обозревателя, невозможно победить страну, у которой имеется ядерное оружие. Стоит напомнить, что Российская Федерация имеет самой большой арсенал вооружения такого типа. Единственным государством, которое могло бы соперничать с Россией в количестве ядерных боеголовок и их носителей, это Соединенные Штаты Америки.

"Дело в том, что на людей с ядерным оружием, такого масштаба как у России, невозможно оказывать серьёзное давление. Серьёзное давление - это угроза силой, а силой не поугрожаешь на человека с ядерным оружием", - заявил Арестович.

Политический деятель считает, что в экономическом плане с Россией тоже невозможно что-либо сделать. Для наглядности он привёл пример с 40-летними санкциями на Иран.

"А экономические санкции, для такой страны как Россия... Иран 40 лет под экономическими санкциями, ведёт совершенно независимую политику, задолбал уже всех - Израиль, Сирию, Саудовскую Аравию, США, половину Африки и половину Южной Америки и никто с ним ничего не может сделать. Ядерное оружие разрабатывает, ракеты в космос запускает, а Россия побольше Ирана и повлиятельней", - бывший советник офиса Зеленского.

С учетом всех вышесказанных факторов назревает закономерный вопрос: на что надеются украинские военнослужащие, когда идут в очередное "контрнаступление"?