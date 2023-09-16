Командир спецназа ВСУ: "Если бы я делал то, чему меня научили военные НАТО, я был бы мёртв".

Со слов одного из командиров спецназа 78 полка Вооруженных Сил Украины с позывным "Сулеман", обучение на полигонах стран Североатлантического Альянса не даёт никаких преимуществ на украинском театре боевых действий. Об этом пишет британская и международная ежедневная деловая газета «Financial Times».

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По мнению бойца Десантно-штурмовых Войск ВСУ, вся доктрина НАТО по общевойсковой операциям неактуальна для прорыва российской оборонительной линии. Инструктора в западных странах не обучают использовать небольшие разведывательные дроны по типу DJI Mavic, без которых в современных реалиях попросту невозможно обойтись и подразделения практически слепы без подобного оборудования.

"Если бы я делал то, чему меня научили военные НАТО, я был бы мёртв", - заявил командир спецназа.

Начало контрнаступления показало, что выстроенная иностранными офицерами тактика нападения не готова к столкновению с российскими минными полями, оборонительными позициями и огнём артиллерии. Иностранные инструктора, по мнению "Сулемана", давали даже неудачные советы по алгоритму действий при взятии окопов с российским подразделениями, что также оборачивалось серьёзными потерями и неудачами.

К слову, ранее офицеры Североатлантического Альяна обвиняли украинское командование в провале контрнаступления, по причине несоблюдения общевойсковой доктрины НАТО.