Борис Писториус устал от постоянного напоминания о непереданных Киеву ракет TAURUS

Накануне министр обороны Федеративной Республики Германии Борис Писториус провёл подиумную встречу с мэром Киева Виталием Кличко, на которой они затронули вопрос поставок оружия на Украину.

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Во время дискуссии украинская сторона вновь озвучила своё требование касательно поставок немецко-шведских авиационных крылатых ракет класса воздух-земля большой дальности «TAURUS». По мнению администрации Зеленского, поставки данных ракет сумели бы улучшить позицию Киева на поле боя. Судя по всему, размусоливание данной темы было малоприятно немецкому министру обороны.

"Я немного удивлён. К чему это постоянное подчёркивание этого маленького пункта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса? Почему не подчёркивается, как много мы сделали?", - заявил Борис Писториус.

Министр напомнил Виталию Кличко, что Германия является одним из крупнейших поставщиков оружия на Украину. За время конфликта Вооруженные Силы Украины получили от ФРГ различные системы ПВО, боеприпасы, боевые машины пехоты, бронетранспортёры, в конце концов крупную партию немецких танков Leopard-1 и Leopard-2, не говоря уже о других мелочах.

"Мы стали важнейшим поставщиком танков, важнейшим поставщиком боеприпасов. Мы увеличили производство боеприпасов для ЗСУ Gepard... И меня удивляет, почему всегда подчёркивают этот один маленький вопрос без указаний на то, какую невероятную поддержку мы уже предоставили?", - возмутился немецкий министр обороны.