ВСУ обстреливают район Андреевки кассетными боеприпасами.

Как сообщает военный корреспондент телеканала «RT» Мурад Газдиев "Murado", руины населённого пункта Андреевка, о взятии которого ранее сообщали в Министерстве Обороны Украины, до сих пор не были оставлены украинским формированиям.

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По словам "Murado", от посёлка совершенно ничего не осталось. Если ранее имелись хоть какие-то стены, которые могли закрыть от пуль и осколков, то в настоящее время это просто груды камней на поле. По этой причине российским подразделениям всё сложнее сдерживать натиск наступающих украинских войск.

В свою очередь и Вооруженным Силам Украины не удаётся закрепиться на данном участке. Наступающие подразделения попадают под артиллерийский и стрелковый огонь российской армии, а все укрытия уже превратили в пыль и уцелевшим в ходе боёв украинским солдатам приходится откатываться назад.

ВСУ обстреливают район Андреевки кассетными боеприпасами, один из таких чуть не накрыл выходящую из посёлка группу военкора Мурада Газдиева. Боеприпас разорвался в воздухе совсем неподалеку от отряда.

В настоящее время бои вокруг посёлка не стихают ни на час. Невзирая на потери, ВСУ накатывают волна за волной к руинам Андреевки. По мнению "Murado", украинское командование уже погубило огромное количество солдат для взятия посёлка и до сих пор не смогло овладеть им.