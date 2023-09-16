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Премьер-министр Румынии заявил, что необходимо готовиться к завершению конфликта в пользу России
Марчел Чолаку: "Евросоюз должен продумать шаги на случай победы России в конфликте на Украине"

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  В своём интервью австрийскому изданию Der Standard, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Европейскому Союзу необходимо готовиться к победе Российской Федерации на украинском театре боевых действий.

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  "Евросоюз должен продумать шаги на случай победы России в конфликте на Украине", - озвучил журналистам глава Румынии.

  Политик имеет в виду необходимость готовиться к полному закрытию торговых путей с Россией. Отказ от её энергоносителей и других товаров несмотря на сложности для многих европейских государств. Невзирая на введённые санкции, эмбарго, уничтожение "Северного потока" многие государства по сей день получают российские энергоресурсы через третьи страны.

  В Европе и Соединённых Штатах Америки некоторые политики признавали, что экономическая мощь той же Федеративной Республики Германии полностью зависела от поставок дешёвых энергоносителей из России. Для промышленного комплекса жизненно необходимо иметь дешёвую электроэнергию, так как от этого зависит себестоимость производимых товаров. Еще в 2022 году представители некоторых предприятий после введения антироссийских санкций и подорожания электроэнергии заявляли, что производство продукции становится попросту нерентабельным. Часть предприятий и вовсе приостанавливали свою деятельность, но при этом приходилось платить заработные платы своим сотрудникам несмотря на остановку производства.

  В настоящий момент многие предприятия и вовсе покинули Европу и начали размещать свои мощности в Соединенных Штатах Америки.

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#россия #украина #сша #сво #санкции #экономика #евросоюз #румыния #ресурсы
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