Всем поддерживающим компанию жителям Великобритании будет грозить до 14 лет заключения и штрафы

Министерство Внутренних Дел Великобритании внесло Частную Военную Компанию "Вагнер" в список террористических организаций. На деятельность самих "Музыкантов" это вряд ли окажет сильное влияние. Проблемы могут возникнуть в основном у населения самой Великобритании.

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После того как Группа Вагнера попала в список террористических организаций в Великобритании, граждане страны и мигранты, находящиеся на территории государства, могут попасть в тюрьму за оказание какой-либо помощи ЧВК "Вагнер", финансовой, либо еще какой. Преследоваться будут даже те, кто окажет поддержку организации в социальных сетях или других средствах распространения информации.

"Указ вступает в силу незамедлительно. Принадлежность физических лиц к "Группе Вагнера" или ее активная поддержка станет уголовным преступлением в Великобритании, наказание за это предусматривает лишение свободы на срок до 14 лет и штраф", - говорится в сообщении от Министерства Внутренних Дел Великобритании.

При этом, некоторые западные журналисты уже признали, что какие-либо другие организации и войсковые подразделения различных стран не в состоянии предоставить весь тот же спектр услуг, который предоставляет Группа Вагнера в Африке. Французский иностранный легион, войска Организации Объединенных Наций и другие формирования попросту готовы биться с террористами на Африканском континенте столь же мужественно и профессионально, как Частная Военная Компания "Вагнер" Евгения Пригожина.