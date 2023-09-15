После приезда лидера Корейской Народно-Демократической Республики в Россию, администрация Зеленского внесла Ким Чен Ына в черный список

Украинские власти внесли генерального секретаря ЦК Трудовой партии Кореи и председателя Государственного Совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на сайт "Миротворец". Сложно сказать, как это отразится на лидере КНДР, но руководство Украины не смогло удержаться.

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Накануне северокорейский лидер посетил Российскую Федерацию, где встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Главы государств провели двусторонние переговоры и обсудили сотрудничество в Корейской Народно-Демократической Республики и России в сфере освоения космического пространства. Собственно, по причине высокого интереса к данной сфере, северокорейское руководство настояло встретиться именно на космодроме Восточный, куда Ким Чен Ын прибыл на своём бронированном поезде. Ему была проведена экскурсия по основным российским объектам, относящимся к данной отрасли. Делегации из Пхеньяна посетила стартовый комплекс для запуска «Союзов», также им показали процесс сборки ракеты-носителя «Ангара». Помимо этого, Киму продемонстрировали современные российские истребители Су-35.

Больше всего западные партнёры опасаются, что Северная Корея начнёт поставлять российской стороне реактивные системы залпового огня по типу комплекса KN-09 и KN-25. Данные установки являются аналогами американских РСЗО Himars и имеют максимальную дальность стрельбы до 380 километров. Поставки данных боевых машин могут свести на нет преимущества американской реактивной артиллерии. Однако, официально о каких-либо поставках вооружений не сообщается, а увидим ли мы северокорейские образцы техники на украинском театре боевых действий - вопрос. Успешное применение данных систем могло бы привлечь к военно-промышленному комплексу КНДР некоторый интерес со стороны других стран.