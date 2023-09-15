В ходе спецоперации ВКС России модифицируют свои истребители и бомбардировщики для расширения их тактических возможностей

По заявлению одного из источников информационного агентства «РИА Новости», в зоне Специальной Военной Операции впервые был опробована установка крылатых ракет большой дальности на российские фронтовые бомбардировщики Су-34. Как сообщает информатор, запущенные ракеты без труда поразили цели на территории Украины.

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"В рамках СВО была проведена апробация применения с Су-34 крылатой ракеты большой дальности, ранее на этих самолетах не использовавшейся. Ракета не новая, как и самолет, но раньше они в одном комплексе не применялись, и новое решение повышает вариативность применения как ракеты, так и самолета", - говорит анонимный источник издания.

Сообщается, что для пробного пуска крылатых ракет были задействованы самые совершенные модификации данного бомбардировщика Су-34НВО (Новые Возможности). Ранее данные самолёты приспособили к применению авиабомб ФАБ-1500 с универсальными модулями планирования и коррекции.

Источник редакции также раскрыл агентству «РИА Новости», что данное расширение тактических возможностей бомбардировщика происходит на случай вероятного конфликта с Североатлантическим Альянсом. Специальная Военная Операция позволяет модернизировать своё вооружение и военную технику, исходя из реального боевого опыта.