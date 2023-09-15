В средствах массовой информации начали распространять информацию, что бывших сотрудников компании из числа помилованных заключённых начали вербовать в Росгвардию

В Частной Военной Компании "Вагнер" опровергли слухи распространяемые российским изданием «Важные истории», касательно вербовки Федеральной службой национальной гвардии России (Росгвардия) бывших сотрудников Группы Вагнера из числа помилованных заключённых.

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Как заявлено в издании, сообщения якобы начали поступать в закрытых чатах от родственников сотрудников компании "Вагнер". Эту же дезинформацию начали распространять в польских и латвийских средствах массовой информации. По мнению пресс-службы ЧВК "Вагнер", таким образом иностранные журналисты пытаются поднять информационную волну на теме "Музыкантов".

Компания до сих пор не объявляла о своих планах на будущее. До сих пор не сообщалось, кто станет руководителем Группы Вагнера, кто главным командиров, будет ли какое-то слияние с государственными структурами Российской Федерации. За три недели с момента гибели основателя компании Евгения Пригожина, Совет Командиров Группы Вагнера не делал никаких официальных заявлений. Возможно по прошествии большего времени командиры расскажут о своём дальнейшем пути развития, но в настоящее время весь информационный вакуум заполняют различные догадки и слухи.