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Гусев призвал граждан установить приложение для фиксации украинских БПЛА и ДРГ
Ранее Общероссийский Народный Фронт разработал приложение «Радар» для борьбы с БПЛА и другими угрозами

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  Губернатор Воронежской области Александр Гусев попросил соотечественников, скачать разработанное Общероссийским Народным Фронтом приложение «Радар» для помощи в поддержании безопасности Вооруженным Силам Российской Федерации и другим спецслужбам.

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  "Помощь воронежцев в обнаружении беспилотников важна, поэтому попрошу жителей региона оставаться бдительными", - заявил политический деятель.

  При помощи данного приложения, граждане смогут оперативно сообщить о какой-либо опасности компетентным органам, будь то беспилотные летательные аппараты, диверсионно-разведывательные группы, ракеты, взрывы или другие подозрительные объекты или происшествия. Все запросы будут обрабатываться и направляться в соответствующие структуры.

  Таким образом гражданское население сможет внести свой вклад в общее дело. Однако, как указывают разработчики приложения «Радар», все пользователи должны подтвердить, что знакомы со статьей 306 уголовного кодекса Российской Федерации.

  Немногим ранее мы разбирали американские разработки в сфере защиты от дронов и беспилотных летательных аппаратов. Соединённые Штаты также выпустят приложение для военнослужащих, в котором необходимо будет сфотографировать вражеский БПЛА и данные сразу же будут подгружаться на сервер разработчика. С помощью технологии Искусственного Интеллекта материалы анализируются и все данные отправляются на ближайшие пункты противовоздушной обороны.

  Всё же чувствуется, что США подошли серьёзно к разработке данного приложения. На проект выделили немалые средства и возложили большие надежды - заказ Пентагона.

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