Британские БПЛА Malloy T400 могут оказаться на вооружении у украинской армии

В Министерстве Обороны Великобритании сообщили, что передадут украинским формированиям тяжёлые транспортные дроны Malloy T400. Данные беспилотные летательные аппараты могут работать на расстоянии до 70 километров и поднимать грузы до 180 килограммов.

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По мнению британских военных, данные беспилотники вертолётного типа позволят Вооружённым Силам Украины отправлять боеприпасы и продовольствие своим подразделениям, находящимся на линии боевого соприкосновения. Также данные аппараты могут эвакуировать раненых бойцов с передовой.

Ранее украинской армии уже выделяли наземный эвакуационный беспилотник. Данные колёсные машины должны были вывозить раненых бойцов из поля боя, однако, опыт их использования в настоящий момент отличается от ожиданий.

Однако, учитывая технические характеристики БПЛА Malloy T400, новые поставки могут решить многие проблемы Вооруженных Сил Украины, в частности, проблемы со снабжением своих позиций на острие атаки, так как нередко украинские формирования откатываются наисходную из-за исчерпания боеприпасов и невозможности их подвоза на поле боя.

Хочется верить, что и российская сторона в ближайшее время выпустит нечто аналогичное для Вооруженных Сил России, а пока будем наблюдать, как себя покажут британские птички в зоне Специальной Военной Операции.