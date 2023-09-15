Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина в настоящее время не может претендовать на членство в НАТО

В ходе экономического форума в Крынице-Здруй, президент Польши Анджей Дуда вновь напомнил всем присутствующим, что вступление Украины в Североатлантический Альянс в настоящее время нереалистично.

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"Мы понимали, что это очень сложный вопрос. В частности, сложно просто потому, что идет война, и мы все прекрасно понимали, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО в этот момент не может быть и речи", - заявил польский лидер.

Владимир Зеленский не прекращает твердить о своих надеждах на вступление Украины в Североатлантический Альянс и продолжает требовать от западных государств гарантий безопасности. Однако, в НАТО прекрасно понимают, что принятие Киева означало бы начало прямого военного конфликта между Россией и всеми членами Альянса.

"Боязнь реакции России на вопросы открытых дверей НАТО для Украины была основной причиной блокирующего решения, которое принял Североатлантический альянс", - пояснил Анджей Дуда.

Развитие событий по такому неблагоприятному сценарию неизбежно привело бы к ядерной эскалации. Такой исход не отвечает абсолютно ничьим интересам ни со стороны России, ни со стороны Запада.

Да и в целом, в самом механизме принятия новых членов в Альянс уже выстроены условия, исключающие втягивание НАТО в чей-либо действующий конфликт.