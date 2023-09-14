Некоторые фирмы не выполняют взятых на себя обязательств и отказываются возвращать деньги

Украина подаёт в суд на две западные военные компании, за невыполнение поставок вооружения и военной техники. Об этом американскому изданию «Newsweek» сообщили источники из Министерства Обороны Украины.

реклама

По словам чиновников, обе компании - европейские, но оглашать, какие именно это фирмы, в Киеве не стали. По имеющейся информации, данные компании не выполнили своих обязательств по договору и отказались при этом возвращать денежные средства, уплаченные за услуги. По словам представителей военного аппарата, проблемы с иностранными поставками возникли лишь в одиннадцати процентах случаев.

Ранее в иностранных средствах массовой информации уже сообщалось, что зачастую, поставляемые Киеву из западных стран образцы военной техники, непригодны к использованию в боевых условиях. Помимо этого, Киев время от времени заключал контракты на ремонт подобных не функционирующих боевых машин. Однако, компания, оказывающая услуги, попросту забирала технику на ремонт, получала деньги за эти услуги, а затем отправляла боевые машины обратно в таком же виде и, по словам военных, такое происходило неоднократно.