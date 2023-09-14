Частная Военная Компания Вагнер подготавливает бойцов Внутренних Войск МВД Республики Беларусь

Пресс-служба Частной Военной Компании совместно с Министерством Обороны Республики Беларусь опубликовала видеозаписи с тренировочного лагеря, где военнослужащие Внутренних Войск МВД Белоруссии проходят специальную программу подготовки.

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После "Марша Справедливости", затеянного основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, между российскими, белорусскими властями и руководством Группы Вагнера было заключено соглашение о передислокации "Музыкантов" на территорию Республики Беларусь. После переезда сотрудники компании начали готовить военные подразделения Братской Республики и ее различные силовые структуры. За последние 30 лет Беларусь не участвовала ни в одном военном конфликте, а последняя военная операция, в которой были задействованы военнослужащие республики, это конфликт в Афганистане ещё во времена Советского Союза.

По мнению лидера страны Александра Лукашенко, тот боевой опыт, который имеется у сотрудников Частной Военной Компании "Вагнер", обязательно нужно перенять вооружённым силам Беларуси. В настоящее время никто в мире не имеет столь серьёзный опыт ведения боевых действий, который имеется у сотрудников Группы Вагнера.

В сеть выложили видеозаписи с занятий на полигоне ЧВК "Вагнер" с бойцами Внутренних Войск Министерства Внутренних Дел Республики Беларусь.



