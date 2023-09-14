В атаке использовались беспилотные летательные и морское аппараты

В ночь с 13 на 14 сентября Вооруженные Силы Украины вновь атаковали регионы Российской Федерации беспилотными летательными и надводными аппаратами. Как сообщают в Министерстве Обороны, все атаки дронами-камикадзе были пресечены и не имели успеха, беспилотники уничтожены.

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По имеющимся данным, в над Брасовским районом и Стародубским муниципальным округом Брянской области были сбиты три беспилотных летательных аппарата. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что пострадавших и разрушений нет.

Порядка одиннадцати беспилотников самолётного типа попытались атаковать Крымский полуостров. В Минобороны сообщили, что атака отражена, однако, очевидцы сообщают о взрывах а момент атаки в окрестностях Евпатории. Есть видеозаписи, где запечатлены взрыв и поднимающийся после него столб дыма.

Помимо этого морскими дронами-камикадзе украинские формирования попытались атаковать Черноморский флот. Угроза была ликвидирована штатным оружием патрульного корабля «Сергей Котов». Всего украинские вооруженные силы отправили порядка пяти беспилотников надводного типа.

Все атаки были зафиксированы в период с 00.00 до 05.30.