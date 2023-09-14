Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки не видят возможности завершения конфликта на Украине в настоящее время на устраивающих Вашингтон условиях.

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По словам Кирби, Вашингтон требует уважение украинского суверенитета и целостности государства. Само собой Белый дом ожидает вывода российских войск с занятых территорий. Соединенные Штаты ожидают успехов Киева в захвате регионов под свой контроль.

"Очевидно, что этого не случится прямо сейчас", - заявил Координатор Белого дома.

Откровенно говоря, не удивительно что Вашингтон в настоящее время не видит никаких вариантов для завершения конфликта, так как в своих "желаниях" администрация Байдена не учитывает интересы Российской Федерации. С учетом провальности украинского контрнаступления, Соединенным Штатам и другим союзникам Киева, которые надеялись на победоносное продвижение Вооруженных Сил Украины, стоило бы пересмотреть свои желания и условия, а пока Коллективный Запад ожидает выполнения столь амбициозных целей, никто ближайшее время не увидит возможности завершения конфликта.

За три месяца контрнаступления, ВСУ потеряли свыше 70 тысяч военнослужащих, свыше 500 танков и огромное количество различных бронемашин и другой военной техники.