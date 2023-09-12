Накануне Группа Вагнера набирала сотрудников в очередную командировку на Африканский континент

Сотрудники Частной Военной Компании "Вагнер" продолжают выполнять боевые задачи на территории африканских республик. В подтверждение этому, пресс-служба компании опубликовала видеозапись, где бойцы "Оркестра" высаживаются с вертолёта где-то на территории республики Мали.

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Несмотря на бурю в пустыне, бойцы Группы Вагнера продолжают выполнять свою работу по борьбе с террористическими организациями на Африканском континенте. На кадрах "Музыканты" высаживаются в республике Мали.

Накануне компания объявила о срочном наборе бойцов в очередную командировку в Африку. Подробностей, куда именно отправляются бойцы и какими задачами займутся, оглашено не было. Набор происходил среди бойцов, находящихся в отпуске, новых сотрудников на данную отправку компания не набирала, но сообщила, что через два месяца будут ещё рейсы, и к следующей отправке кандидатам можно начинать готовить документы. Однако, как сообщают сотрудники отдела трудоустройства, отбор кандидатов идёт "жёсткий", нужны бойцы с хорошими физическими данными.

Также многие считают, что в Беларуси в настоящее время проходит диалог со многими представителями африканских республик и разговор может идти в том числе и об услугах ЧВК "Вагнер".