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"Польша не позволит затопить себя украинским зерном, мы не откроем наши границы"
С таким обещанием выступил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в своём предвыборном ролике

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  Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий пообещал в своём предвыборном ролике, что не позволит украинскому зерну пересечь границу государства и затопить продовольственный рынок Европейского Союза.

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  Ранее, пока действовала "Зерновая инициатива" между Украиной и Польшей складывались дружеские отношения. Однако когда Российская Федерация вышла из данной сделки и начала уничтожать портовую инфраструктуру Украины, перед Киевом возник вопрос: как дальше транспортировать зерно в другие страны? Еще в апреле Польша, Венгрия, Словакия и Болгария заблокировали ввоз украинского зерна на свои территории. Была надежда, что вот уже 15 сентября данные ограничения будут сняты и всё наладится, но вот власти Польши потребовали от Европейского Союза продлить блокировку, чтобы не позволить дешевим товарам из Незалежной обрушить цены в Европе, обанкротив тем самым местных фермеров.

  Администрация Зеленского даже заявила, что подаст в суд на европейских соседей. Однако, в свою очередь, Польша выставила ультиматум Брюсселю, что если комиссия не выполнит условия Польши и ряда других стран, то коалиции государств по данному вопросу придётся самим предпринимать меры для недопущения украинского зерна в Европу.

  И вот новым видеороликом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подкрепил свою решимость не допустить украинское зерно в Европу и работать исключительно в интересах польского народа.

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#россия #украина #сво #экономика #евросоюз #польша #рынок #зерновая сделка #зерно
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