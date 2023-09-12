Бойцы батальона Восток сообщают, что их позиции попытались атаковать без предварительной артподготовки, опираясь только на утренний туман

Жаркое лето позади, на смену ему пришла холодная дождливая осень. Новые погодные условия, как оказалось, дают новые возможности в проведении наступательных операций Вооруженных Сил Украины.

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Как сообщают бойцы батальона «Восток», ранним утром украинские формирования предприняли попытку подобраться к позициям бойцов Вооруженных Сил России под покровом густого непроглядного тумана. На этот раз командование ВСУ даже не проводило предварительную артиллерийскую подготовку. Расчёт украинской армии был на том, чтобы незаметно подкрасться к оборонительным позициям российских бойцов и застать их врасплох. Однако, осуществить задуманное у ВСУшников не получилось. Внезапное нападение было отражено, а обменный фонд пополнился на шесть человек.

Судя по всему Вооружённые Силы Украины постоянно ищут новые способы, как провести атаку, чтобы добиться какого-либо успеха. В самом начале контрнаступления в бой отправляли целые колонны новой западной бронетехники, результат был плачевный. Далее начали отправлять мелкие бронегруппы, без большого скопления техники, результат был таким же. Затем атаки без бронемашин, в бой шла пехота, а танки и БМП старались не подставляться. Потом начали наваливать со всех орудий по позициям российской армии и пытаться резко заскочить. Пошли ночные атаки, теперь вот атаки из тумана. Как показали эти три месяца, какой-либо единой эффективной тактики ВСУ найти не смогли и постоянно экспериментируют в поисках "ключа" к российской обороне, но каждый такой эксперимент оценивается жизнями солдат.