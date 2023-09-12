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ВСУ начали пробовать проводить атаки под покровом утреннего тумана
Бойцы батальона Восток сообщают, что их позиции попытались атаковать без предварительной артподготовки, опираясь только на утренний туман

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  Жаркое лето позади, на смену ему пришла холодная дождливая осень. Новые погодные условия, как оказалось, дают новые возможности в проведении наступательных операций Вооруженных Сил Украины.

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  Как сообщают бойцы батальона «Восток», ранним утром украинские формирования предприняли попытку подобраться к позициям бойцов Вооруженных Сил России под покровом густого непроглядного тумана. На этот раз командование ВСУ даже не проводило предварительную артиллерийскую подготовку. Расчёт украинской армии был на том, чтобы незаметно подкрасться к оборонительным позициям российских бойцов и застать их врасплох. Однако, осуществить задуманное у ВСУшников не получилось. Внезапное нападение было отражено, а обменный фонд пополнился на шесть человек.

  Судя по всему Вооружённые Силы Украины постоянно ищут новые способы, как провести атаку, чтобы добиться какого-либо успеха. В самом начале контрнаступления в бой отправляли целые колонны новой западной бронетехники, результат был плачевный. Далее начали отправлять мелкие бронегруппы, без большого скопления техники, результат был таким же. Затем атаки без бронемашин, в бой шла пехота, а танки и БМП старались не подставляться. Потом начали наваливать со всех орудий по позициям российской армии и пытаться резко заскочить. Пошли ночные атаки, теперь вот атаки из тумана. Как показали эти три месяца, какой-либо единой эффективной тактики ВСУ найти не смогли и постоянно экспериментируют в поисках "ключа" к российской обороне, но каждый такой эксперимент оценивается жизнями солдат.

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#россия #украина #сво #всу #контрнаступление #армия #восток #батальон
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