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Жаркое лето позади, на смену ему пришла холодная дождливая осень. Новые погодные условия, как оказалось, дают новые возможности в проведении наступательных операций Вооруженных Сил Украины.
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Как сообщают бойцы батальона «Восток», ранним утром украинские формирования предприняли попытку подобраться к позициям бойцов Вооруженных Сил России под покровом густого непроглядного тумана. На этот раз командование ВСУ даже не проводило предварительную артиллерийскую подготовку. Расчёт украинской армии был на том, чтобы незаметно подкрасться к оборонительным позициям российских бойцов и застать их врасплох. Однако, осуществить задуманное у ВСУшников не получилось. Внезапное нападение было отражено, а обменный фонд пополнился на шесть человек.
Судя по всему Вооружённые Силы Украины постоянно ищут новые способы, как провести атаку, чтобы добиться какого-либо успеха. В самом начале контрнаступления в бой отправляли целые колонны новой западной бронетехники, результат был плачевный. Далее начали отправлять мелкие бронегруппы, без большого скопления техники, результат был таким же. Затем атаки без бронемашин, в бой шла пехота, а танки и БМП старались не подставляться. Потом начали наваливать со всех орудий по позициям российской армии и пытаться резко заскочить. Пошли ночные атаки, теперь вот атаки из тумана. Как показали эти три месяца, какой-либо единой эффективной тактики ВСУ найти не смогли и постоянно экспериментируют в поисках "ключа" к российской обороне, но каждый такой эксперимент оценивается жизнями солдат.