Недобросовестные пользователи отправляют нерабочее железо, заявляя, что оно осталось после закрытия офисов

На различных форумах и в социальных сетях вновь наблюдаются жалобы от пользователей торговой площадки Авито. Проблема конечно же не в самом маркетплейсе, антагонистом, как правило, выступают недобросовестные продавцы.

реклама

В один из сервисов по ремонту компьютерного железа пришёл клиент с очередной Б/У видеокартой, купленной Авито-доставкой. Ситуация в принципе стандартная: цена видеокарты ниже рыночной, продавец заверяет, что досталась из компьютеров закрывающего офиса и никогда не нагружалась толком, работает отлично, но вот проверить якобы негде, офис то распродали, только карточка и осталась.

В общем наверно самая распространенная "байка" мошенников, которые продают нерабочие видеокарты. Естественно, после получения видеоадаптера и установки её в систему, компьютер попросту не выдал изображение. Поначалу покупатель надеялся, что всё же проблема не в видеокарте, но увы, неисправной оказалась именно она.

В мастерской, соответственно, занялись ремонтом практически новой на первый взгляд Gigabyte RTX 2070 Super. Как показало вскрытие, ранее видеокарту уже разбирали и более того, даже отпаивали кое-какую микросхему. Недостающий элемент в сервисном центре установили на его законное место, но на тестовом стенде видеокарта вновь не дала заветную картинку. Поразмыслив над всем этим, ремонтник заметил, что на этот раз компьютер полностью висит и нет никакой инициализации. Однако, попробовав более современную основу, видеокарта дала картинку и определилась без каких-либо проблем.

К счастью, в системе клиента купленная RTX 2070 Super определилась без проблем. Факт остаётся фактом, продавец на Авито отправил парню нерабочую видеокарту. По итогу клиент заплатил всё те же 23 тысячи рублей за товар, ремонт и доставку, как она и продаётся в среднем по рынку, вместо ожидаемых 15 тысяч.

Зачастую доверчивым покупателям не везёт в подобных ситуациях, и видеокарты, купленные таким способом, приходят с мертвым графическим процессором. Учитывая, что за последнее время рынок железа достиг своих приемлемых расценок, наверняка многие геймеры задумались об обновлении своего ПК. Всегда будьте осторожны, покупая комплектующие на Б/У рынке и при малейшем подозрении лучше отказывайтесь от подобных предложений.