Об этом сообщил политический обозреватель Магнус Стенлунд

Политический обозреватель Магнус Стенлунд в интервью шведскому медиаканалу SwebbTV заявил, что большинство граждан Швеции даже не понимает, в какое плачевное положение попала страна из-за конфликта на Украине.

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По словам журналиста, пока все остальные страны, участвующие в поставках администрации Зеленского и Вооружённым Силам Украины, утилизируют своё старое оборудование, вооружение и военную технику, шведское правительство отправляет Киеву свои лучшие образцы бронетехники При этом, всё население Швеции по каким-то причинам было втянуто в Североатлантический Альянс без возможности самим принимать решение, нужно ли им это или нет.

"Королевство, разрушив собственные законы о международном нейтралитете, втягивается в самоубийственную войну против России. В войну, в которой Запад априори не может победить. Кажется, мир перевернулся. Но из хаоса всегда рождается новый порядок. И Россия примет в его создании не последнюю роль", - добавил Магнус Стенлунд.

Примерно в такой же ситуации оказалось и население Финляндии. Государство вполне неплохо жило по соседству с Российской Федерацией. В страну частенько приезжали туристы из России, между странами развивалась торговля. Теперь же от антироссийских санкций государство лишь потеряла в экономическом плане и факт вступления Финляндии в НАТО также не добавил оптимизма в отношениях между странами.

В этом году Россия сумела заполучить одну из лучших боевых машин пехоты - Stridsfordon 90. Бронетехнику сумели затрофеить у Вооруженных Сил Украины.