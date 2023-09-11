Ван Фан ранее ездила на Донбасс и в Крым в составе группы китайских блогеров

Ранее оперная певица Китайской Народной Республики Ван Фан в составе группы китайских блогеров посетила Крымский полуостров и Донецкую Народную Республику в честь освобождения Донбасса.

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В ходе поездки китайская певица даже успела исполнить знаменитую "Катюшу" в освобождённом городе Мариуполь. Блогеры из Поднебесной встретились с исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным и главой полуострова Крым Сергеем Аксеновым и задали им ряд интересующих их вопросов. После данной поездки киевские власти потребовали от Китайской Народной Республики объяснений.

"Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город", - заявили в Министерстве Иностранных Дел Украины.

Администрация Зеленского запретила всей делегации заезжать на территорию Незалежной.

Накануне оперная певица Ван Фан объяснила, почему она решила посетить новые регионы Российской Федерации.

"По китайскому закону надо уважать законы страны пребывания. Если у нас есть российская виза, мы можем посещать любые регионы. Если у Украины есть вопросы, она может прояснить их с российскими властями. А у украинцев, посещающих Тайвань, не было китайских виз", - сообщила она на пресс-конференции.

Также Ван Фан заявила, что когда она видела то, как украинские формирования уничтожали мирное население Донбасса, она не могла смотреть на это с равнодушием и всегда хотела приехать на Донбасс лично и помочь чем-нибудь его жителям.