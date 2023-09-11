Конструкторское бюро в настоящее время работает над ударной версией беспилотника

Как сообщается, бойцы российского спецназа опробуют в зоне Специальной Военной Операции новую роботизированную платформу "Ёжик" от конструкторского бюро "Спектр" в реальных боевых условиях.

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Как сообщил исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков, отряд специального назначения заказал разведывательный наземный беспилотник "Ёжик", чтобы опробовать его на Украине. В настоящее время подразделение получит всего один экземпляр для разведки и провоцирования огня украинских военнослужащих. При помощи дрона планируется вскрывать огневые точки Вооруженных Сил Украины. Экземпляр спецназа получил повышенную дальность радиосвязи для больших возможностей применения данного аппарата. Также наземный беспилотник оснащён камерами на 360 градусов.

"«Ёжик» будет отправлен для применения в зоне СВО на следующей неделе. Пока речь идет об одном экземпляре наземного дрона, поскольку наше конструкторское бюро осуществляет все разработки за счет собственных средств и скромных пожертвований. Ребята-спецназовцы профинансировали модернизацию «Ёжика», и дрон поедет работать вместе с ними", - заявили в конструкторском бюро.

Разработчики заявляют, что идёт работа над ударной модификацией данного дрона.