Специальная Военная Операция длится уже дольше 18-ти месяцев, хотя могла закончиться гораздо раньше

Командир батальона «Восток» напомнил соотечественникам, почему до сих пор на Украине проходят активные боевые действия и почему Российская Федерация попала в ситуацию, когда Вооруженные Силы Украины идут в атаку, а Армия России перемалывает их в обороне.

реклама

По мнению военачальника, изначально российское руководство не воспринимало грядущий конфликт как ожесточенное, кровопролитное противостояние. Все представляли Специальную Военную Операцию как некий дипломатический жест, который просто должен был быть показан за столом переговоров. В результате Россия, из-за неких полумер в этом конфликте, получила долгую изнурительную борьбу. Теперь нам приходится на ходу перестраиваться под новые реалии.

"Но несмотря на перерасходное начало - имей мы дело только с Украиной, мы бы уже закончили, потому что у неё объективно уже закончилось всё, что у неё было на момент начала. Да, закончили бы с тем стыдным для нас периодом, который нам всё равно пришлось бы пережить, но наступая, или отступая - мы их "демилитаризовывали", и в конце концов она бы упала нам под ноги, выдохшись. Но мы не успели - мы дали западу время настроиться против нас и запустить механизмы военного противодействия. Сейчас все проблемы, которые нас преследуют и не дают нам поставить точку - это проблемы, устроенные нам Западом. Космическая разведка, высокоточка, системы РЭБ-РЭР, дальнобойная артиллерия, танки и бронемашины - это неполный список того, что нам противостоит и что не является уже украинским. Украинского в этом всём только человеческая начинка, и то - не везде. Так что не кривя душой можно сказать, что война сейчас идёт именно с западом, - и это не будет пропагандистским клише", - заявил командир Ходаковский.

По мнению офицера, данный конфликт мог закончиться намного раньше, если бы страна отнеслась к нему с полной серьёзностью в самом начале.