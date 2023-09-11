Частная Военная Компания Вагнер продолжает обучать бойцов Республики Беларусь

После июньских событий, когда Частная Военная Компания "Вагнер" начала и закончила свой "Марш справедливости", под руководством основателя компании Евгения Пригожина, подразделения "Музыкантов" начали передислоцироваться на территории Республики Беларусь. С тех пор сотрудники компании начали обучать местных военных и представителей силовых структур: Министерства Внутренних Дел, Государственного пограничного комитета и других.

реклама

Судя по всему, за последние два месяца инструкторы ЧВК "Вагнер" уже обучили первую партию военнослужащих Республики Беларусь. В пресс-службе компании сообщили, что ближайшее время на полигоны компании прибудет новая партия белорусских бойцов для обучения. Республика Беларусь по максимуму использует возможность перенять побольше боевого опыта у, прошедших через огромное количество различных конфликтов, подразделений Частной Военной Компании "Вагнер".

Совсем недавно на территории Республики Беларусь также проходили учения Организации Договора о Коллективной Безопасности(ОДКБ) "Боевое братство-2023". В качестве наблюдателей на учениях присутствовали представители из Китая, Ирана, Саудовской Аравии и Монголии.