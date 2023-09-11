Бойцы батальона Восток сообщают, что украинские формирования понесли серьезные потери и не добились успеха

На Донецком направлении продолжаются ожесточенные бои. Как сообщает пресс-служба батальона «Восток», украинские формирования продолжают наступать, несут потери, затем откатываются на исходную позицию и так раз за разом.

По словам бойцов, за вчерашний день только на их направлении было уничтожено порядка десяти единиц бронированной техники и большое количество военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Соседи батальона с Запорожского направления также сообщили об уничтожении десяти единиц военной техники. Среди них два артиллерийских орудия, один украинский танк и несколько бронированных машин. По мнению ребят из «Востока», с такими темпами западная помощь даже не будет поспевать за потерями украинских формирований, а учитывая, что потеряв двадцать единиц вооружения и военной техники, ВСУ не сумели никуда продвинуться, все эти потери оружия и солдат остались бессмысленными.

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Нашим передовым частям трудно - весь удар приходится на них. Люди, конечно, устали везде, - но именно они перемалывают сейчас украинские подразделения. Вчера у нас на одной позиции остался только один человек. Раненые ходячие отошли в тыл, а он остался и не один час выдерживал огонь ВСУ, зная, что случись, что - ему даже помощь никто не окажет. А днями ранее один наш боец - в прошлом десантник - сам будучи легкораненым, четыре раза заводил на позицию группы после того, как артиллерия выдавливала нас на запасную. Только огонь стихал - он собирал боеспособных бойцов и тащил их за собой в пекло, чтобы не отдавать украинским войскам позицию. Гвозди бы делать из этих людей", - заявили в батальоне.

Также ребята сообщили, что за вчерашние сутки безвозвратно потеряли одного из бойцов. В результате боёв несколько человек были ранены, но уже эвакуированы и находятся в руках врачей. Однако одного парня спасти не удалось.