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The Telegraph: "Украинское контрнаступление в тупике. Запад должен готовиться к унижению"
Британский офицер заявил, что Западу пора прекратить снабжение Украины оружием

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  Британский полковник в отставке Ричард Кемп поделился своим мнением касательно конфликта на Украине с британским изданием  «The Sunday Telegraph». В интервью он заявил, что не видит перспектив для дальнейшего оказания помощи администрации Зеленского и Украине.

  "Украинское контрнаступление в тупике. Запад должен готовиться к унижению", - заявил британский офицер.

  По мнению бывшего военного, западные страны сделали для Киева уже многое, но Вооруженные Силы Украины не сумели добиться желаемого результата и дальнейшее продолжение конфликта будет не на пользу Украине и странам Североатлантического Альянса.

  За последнюю неделю украинские формирования только усилили свой натиск. ВСУ стараются добиться хоть какого-то успеха на линии соприкосновения. Бои продолжаются по сей день, но заявить о взятии новых населённых пунктов не могут. В руководстве страны опасаются, что в случае неуспеха летней кампании, союзники начнут сокращать помощь Украина.

  "Время для Украины истекает. После 18 месяцев войны вопрос уже не в том, пошатнётся ли западный альянс, а вот когда это произойдет", - заявил Ричард Кемп журналистам «The Sunday Telegraph».

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