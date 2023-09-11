Британский офицер заявил, что Западу пора прекратить снабжение Украины оружием



Заголовок спойлера Заголовок спойлера Тело спойлера

реклама

Британский полковник в отставке Ричард Кемп поделился своим мнением касательно конфликта на Украине с британским изданием «The Sunday Telegraph». В интервью он заявил, что не видит перспектив для дальнейшего оказания помощи администрации Зеленского и Украине.

"Украинское контрнаступление в тупике. Запад должен готовиться к унижению", - заявил британский офицер.

По мнению бывшего военного, западные страны сделали для Киева уже многое, но Вооруженные Силы Украины не сумели добиться желаемого результата и дальнейшее продолжение конфликта будет не на пользу Украине и странам Североатлантического Альянса.

За последнюю неделю украинские формирования только усилили свой натиск. ВСУ стараются добиться хоть какого-то успеха на линии соприкосновения. Бои продолжаются по сей день, но заявить о взятии новых населённых пунктов не могут. В руководстве страны опасаются, что в случае неуспеха летней кампании, союзники начнут сокращать помощь Украина.

"Время для Украины истекает. После 18 месяцев войны вопрос уже не в том, пошатнётся ли западный альянс, а вот когда это произойдет", - заявил Ричард Кемп журналистам «The Sunday Telegraph».