Таксист из компании, предоставляющей услуги для саммита G20, решил потаксовать перед выездом американского президента

Как сообщает индийское издание The Indian Express, водитель из личного кортежа американского президента Джо Байдена решил немного потаксовать и прокатить своего постоянного клиента до отеля, в котором остановился президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахай.

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Сотрудников службы безопасности отеля насторожил подъезжающий автомобиль, на котором были размещены наклейки, указывающие на его принадлежность к кортежу президента США Джо Байдена. По логике вещей, он попросту не должен был находиться в этом районе. В результате предприимчивого водителя задержала служба безопасности и отправила запрос в компанию, предоставляющую услуги по предоставлению транспорта.

“Есть один автомобиль с регистрацией в Харьяне, водитель которого в настоящее время работает в передовой автоколонне Байдена. На этой машине было несколько наклеек, указывающих на ее принадлежность к кортежу Байдена, и ожидалось, что она будет в ITC Maurya, где остановился президент США. Но в субботу утром ему позвонил около 8 утра его постоянный пассажир, бизнесмен, и попросил высадить его у отеля "Тадж Мансингх". Начало движения кортежа Байдена было запланировано на 9-9.30 утра, поэтому он решил высадить своего постоянного пассажира”, - заявил изданию чиновник из Агентства Безопасности, добавив: “Водитель и бизнесмен были допрошены сотрудником спецслужб, и он заявил, что не знал о протоколе и что было неправильно выходить на улицу во время дежурства службы безопасности”.

По итогу, водителя исключили из президентского кортежа и после допроса отпустили, не применяя никаких юридических мер.