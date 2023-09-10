реклама
Как сообщает индийское издание The Indian Express, водитель из личного кортежа американского президента Джо Байдена решил немного потаксовать и прокатить своего постоянного клиента до отеля, в котором остановился президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахай.
реклама
Сотрудников службы безопасности отеля насторожил подъезжающий автомобиль, на котором были размещены наклейки, указывающие на его принадлежность к кортежу президента США Джо Байдена. По логике вещей, он попросту не должен был находиться в этом районе. В результате предприимчивого водителя задержала служба безопасности и отправила запрос в компанию, предоставляющую услуги по предоставлению транспорта.
“Есть один автомобиль с регистрацией в Харьяне, водитель которого в настоящее время работает в передовой автоколонне Байдена. На этой машине было несколько наклеек, указывающих на ее принадлежность к кортежу Байдена, и ожидалось, что она будет в ITC Maurya, где остановился президент США. Но в субботу утром ему позвонил около 8 утра его постоянный пассажир, бизнесмен, и попросил высадить его у отеля "Тадж Мансингх". Начало движения кортежа Байдена было запланировано на 9-9.30 утра, поэтому он решил высадить своего постоянного пассажира”, - заявил изданию чиновник из Агентства Безопасности, добавив: “Водитель и бизнесмен были допрошены сотрудником спецслужб, и он заявил, что не знал о протоколе и что было неправильно выходить на улицу во время дежурства службы безопасности”.
По итогу, водителя исключили из президентского кортежа и после допроса отпустили, не применяя никаких юридических мер.