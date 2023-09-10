По мнению бойцов батальона Восток, ВСУ хотят захватить населённые пункты несмотря на большие потери, чтобы отчитаться об этом начальству

Вооруженные Силы Украины продолжают атаковать позиции российской армии на Донецком направлении. Украинские формирования накатывают волна за волной к посёлкам Новодонецкое и Новомайорское, пытаясь любой ценой захватить эти населённые пункты.

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Как сообщают бойцы батальона «Восток», командование ВСУ отправляет солдат на российские окопы, невзирая на большие потери, в надежде поскорее сообщить своим кураторам о взятии новых населённых пунктов.

"Уместно будет сказать - "на западном фронте без перемен". Очевидно, что командование Вооруженных Сил Украины пришло в состояние предельного раздражения отсутствием возможности объявить о взятии очередного населенного пункта, и из кожи вон лезет, чтобы нас подвинуть. Планка, конечно, задрана высоко, как-будто бои идут минимум за Мариуполь, а не за Новодонецкое или Новомайорское, в которых давно не осталось жителей, а скоро не останется и целых домов," - говорятся в сообщении.

По словам военных, сложнее всего приходится ребятам из Новомайорского. Посёлок находится в низине и легко просматривается со всех сторон. ВСУ без конца наносят удары артиллерией, и одновременно с этим отправляют вперёд пехоту и всё это продолжается даже в ночное время. Также украинские войска проводят дистанционное минирование тыловой зоны и периодически прочесывают её дронами.

"Нам сожгли очередной Урал, но это не смертельно - главное, люди остались целы.... В общем, боремся", - сообщили в батальоне.