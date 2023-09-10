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Вооруженные Силы Украины продолжают атаковать позиции российской армии на Донецком направлении. Украинские формирования накатывают волна за волной к посёлкам Новодонецкое и Новомайорское, пытаясь любой ценой захватить эти населённые пункты.
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Как сообщают бойцы батальона «Восток», командование ВСУ отправляет солдат на российские окопы, невзирая на большие потери, в надежде поскорее сообщить своим кураторам о взятии новых населённых пунктов.
"Уместно будет сказать - "на западном фронте без перемен". Очевидно, что командование Вооруженных Сил Украины пришло в состояние предельного раздражения отсутствием возможности объявить о взятии очередного населенного пункта, и из кожи вон лезет, чтобы нас подвинуть. Планка, конечно, задрана высоко, как-будто бои идут минимум за Мариуполь, а не за Новодонецкое или Новомайорское, в которых давно не осталось жителей, а скоро не останется и целых домов," - говорятся в сообщении.
По словам военных, сложнее всего приходится ребятам из Новомайорского. Посёлок находится в низине и легко просматривается со всех сторон. ВСУ без конца наносят удары артиллерией, и одновременно с этим отправляют вперёд пехоту и всё это продолжается даже в ночное время. Также украинские войска проводят дистанционное минирование тыловой зоны и периодически прочесывают её дронами.
"Нам сожгли очередной Урал, но это не смертельно - главное, люди остались целы.... В общем, боремся", - сообщили в батальоне.