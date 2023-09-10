Замглавы ГУР заявил, что Россия практически перешла на военные рельсы

Как заявляет заместитель начальника Главного Управления Разведки (ГУР) Министерства Обороны Украины Вадим Скибицкий, контингент Вооруженных Сил Российской Федерации, сконцентрированный в зоне проведения Специальной Военной Операции, составляет порядка 420 тысяч военнослужащих, не считая сотрудников силовых органов, занимающихся соблюдением правопорядка на освобождённых территориях.

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По данным Главного Управления Разведки Украины, за три месяца Россия набрала порядка 310 тысяч солдат, а также сумела практически перейти на "военные рельсы". В настоящее время, как говорит Скибицкий, российский военно-промышленный комплекс производит все необходимые боеприпасы и военную технику, после чего сразу поставляет их в войска. Затем это оружие применяется по украинской инфраструктуре и в боях с украинскими формированиями.

"Мы видим, что те же удары, которые сейчас наносятся, особенно начиная с мая месяца, то, что выпускается на их предприятиях, сразу идет в армию и сразу применяется по нашему государству", - заявил представитель ГУР Украины.

За последние два года российский ВПК действительно сумел существенно нарастить свои производственные мощности. По разным оценкам, производство различной военной техники выросло в 4-5 раз. Помимо этого стало появляться множество обновленных боевых машин с различными модулями и модификациями. Военно промышленный комплекс "заиграл новыми красками".

"Россия начала бороться с Украиной по-настоящему, в борьбу вовлечено всё государство", - добавил Вадим Скибицкий.