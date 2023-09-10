"В холод, сырость и грязь бороться сложнее. Но боевые действия будут продолжаться"

Глава Главного Управление Разведки Министерства Обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что окончание летнего сезона и приход холодов не означает, что Вооруженные Силы Украины перестанут проводить наступательные операции.

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"В холод, сырость и грязь бороться сложнее. Но боевые действия будут продолжаться. Контрнаступление будет продолжено", - заявил Кирилл Буданов.

Если учитывать то, какими темпами продвигалось украинское контрнаступление этим летом, то можно предположить, что осенью и зимой оно будет ещё менее плодотворным, но возможно более кровавым. Как показала практика, НАТОвская техника в виде немецких танков Leopard-2, британских танков Challenger-2, американских боевых машин пехоты Bradley и некоторые другие единицы техники имеют некоторые проблемы в плане проходимости при ведении боевых действий на украинских полях. Это стало очевидно ещё в первой половине 2023 года, когда в дождливую погоду западные танки застревали посреди украинского чернозёма.

Изначально Киев и его кураторы планировали начать контрнаступление ещё весной, но первые испытания иностранной техники на украинской земле показали, что тяжёлым немецким и британским машинам нелегко даётся преодоление раскисшего чернозёма. В результате активные боевые действия были перенесены на летний период. К тому же руководство ВСУ надеялось получить к этому моменту ещё больше вооружения.

Как именно глава ГУР Украины планирует продолжать контрнаступление несмотря на этот фактор - непонятно. Ведь даже американские БМП Bradley, которые и так не являются сверхмобильными, станут и вовсе неповоротливыми медлительными мишенями.