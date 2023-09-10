Данные боевые машины хорошо проявили себя в зоне Специальной Военной Операции

Как сообщил Генеральный директор «Уральского вагоностроительного завода» Александр Потапов, в цехах предприятия начнётся производство танков с единой газотурбинной силовой установкой Т-80 в различных модификациях.

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Накануне в сеть попали кадры транспортировки в зону Специальной Военной Операции танков Т-80 с установленными на них решётками защиты от дронов-камикадзе. Последние экземпляры данных боевых машин выпускались больше сорока лет назад.

По словам гендиректора «Уралвагонзавода», производство будет запущено в связи с тем, что данные боевые машины отлично зарекомендовали себя в боевых действиях, а значит их производство не будет лишним. Последние годы Россия занималась лишь модернизацией данных танков до модели Т-80БВМ.

Танки Т-80 в сравнении с Т-72 имели более интересные технические характеристики. Подвижность боевой машины возросла, защищённость танка стала ещё лучше. Также танкисты в зоне Специальной Военной Операции высоко оценили тихоходность танков Т-80. Газотурбинный двигатель боевой машины позволяет передвигаться на поле боя, не выдавая своих позиций грохотом "биения сердца" железных монстров. За тихую работу двигателя танки Т-80 прозвали «Тихими гигантами».

Именно этой модели и был танк «Алёша», который в одиночку остановил движущуюся колонну техники Вооруженных Сил Украины.