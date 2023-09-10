"Если он непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках, он может быть в штабе или в составе ракетных войск"

Ранее на Украине решили начать набор на службу в украинскую армию ограниченно пригодных граждан. Власти опубликовали список болезней, с которыми кандидаты в Вооруженные Силы Украины смогут без проблем начать свою работу на благо родины.

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Накануне уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец заявил, что необходимо и вовсе отказаться от формулировки "ограниченно годный". По его мнению, гражданин Украины либо годен для службы в армии, либо не годен. На Украине зафиксировано огромное количество случаев, когда за счет коррупционных схем здоровые граждане получали справки пометкой "непригоден к службе", а люди с реальными проблемами здоровья и подтвержденными диагнозами получали статус "ограниченно годен к службе".

По словам уполномоченного по правам человека, граждане, которые имеют проблемы со здоровьем, могут служить в тыловой зоне.

"Если он, например, в силу своего здоровья непригоден к выполнению боевых задач с автоматом в руках прямо на передовой и у него есть, например, проблемы с позвоночником, он может быть в штабе или в составе ракетных войск, может заниматься IT (военным направлением)", - заявил украинский омбудсмен.



