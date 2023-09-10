Пожалуй, лучшая реклама для российского автопрома.

Украинская сторона опубликовала видео, на котором оператор дрона-камикадзе Вооруженных Сил Украины устроил охоту на российский автомобиль ВАЗ-21099. Попытка уничтожить автомобиль не увенчалась успехом.

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Ранее мы уже наблюдали, как украинский дрон-камикадзе пытался уничтожить российский ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», но за счет высокой скорости одного из лучших боевых вертолётов БПЛА не сумел поразить цели. Дрон попросту не cмог поспеть за "Аллигатором". В случае же с автомобилем ВАЗ-21099 ситуация немного другая.

Украинский беспилотный летательный аппарат опередил российский автомобиль и летел ему навстречу, но благодаря реакции бойца за рулём, атака не удалась. Парень за рулём сумел вырулить в нужный момент и увернуться от дрона-камикадзе ВСУ. Сам же беспилотник разбился об асфальт, не нанеся критического вреда автомобилю. В итоге ВАЗ-21099 продолжил свой путь.

На самом деле, такие атаки БПЛА создают реальные проблемы для ребят на "передке". На таких машинах бойцам на позиции время от времени завозят продукты питания, медикаменты и разную мелочь, типа сигарет, спичек и другого. И когда машина, либо другой транспорт не доезжает, жизнь у парней в окопах усложняется.