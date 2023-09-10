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В ночь с 9 на 10 сентября ВС России нанесли удары по Киеву дронами-камикадзе Герань
Местные СМИ сообщают о шести громких взрывах на территории Киевской области

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  В ночь с 9 на 10 сентября 2023 года Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли авиаудары дронами-камикадзе "Герань" по Украине. Воздушная тревога была объявлена над Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, и Днепропетровской областями.

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  Как сообщается, основной удар пришелся по Киеву. Мэр Киев Виталий Кличко заявил, что все беспилотные летательные аппараты были сбиты средствами противовоздушной обороны. Действительно, часть дронов-камикадзе была уничтожена в воздухе, об этом говорят несколько видеозаписей, снятых очевидцами. Однако есть и материалы, на которых отчетливо видна детонация БПЛА "Герань".

  Как сообщают различные средства массовой информации, всего в эту ночь прогремело около шести мощных взрывов. Известно о нескольких пожарах в Шевченковском и Святошинском районах, но пока не раскрываются ни масштабы разрушений, ни какие именно объекты были поражены.

  В свою очередь Вооруженные Силы Украины попытались атаковать полуостров Крым, также при помощи беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Как сообщает Министерство Обороны, дроны были уничтожены над акваторией Черного моря, не сумев долететь до берега.

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#россия #украина #сво #армия #оружие #бпла #крым #пво #дроны-камикадзе #герань
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Za9c
11:58
Что это за говноновость такая? Машина сломалась и надо написать об этом. Сотни тысяч ломаются, но тут же сама тесла, надо хайпануть на громком заголовке. Желтушный кусок говна, а не пост
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давно бы так !!!! нечего там делать - война с ними идет! а они к врагу ездят отдыхать ! простые люди туда не ездят а наше ворье пускай подумает .
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