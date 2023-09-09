Страна подписала с Европейским Оборонным Агентством рамочный контракт на совместные закупки 155-миллиметровых боеприпасов

Как сообщает польская радиостанция Radio Muzyka Fakty FM, Польша подписала крупный контракт на производство крупнокалиберных артиллерийский снарядов для Вооруженных Сил Украины.

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"Польша подписала с Европейским Оборонным Агентством (EDA) "рамочный контракт" на совместные закупки 155-миллиметровых боеприпасов", - сообщили польской радиостанции её источники в Брюсселе.

В настоящее время нет информации, о количестве боеприпасов, которое будет закуплено таким образом. Не разглашается даже тип боеприпасов, будут ли это фугасные, осколочные, бронебойные или кассетные снаряды - неизвестно. Также неизвестны и точные сроки производства и поставки боеприпасов. Европейским Оборонным Агентством уже подписано порядка восьми аналогичных контрактов.

"Подписание документа означает, что теперь страны ЕС могут размещать конкретные заказы на польских заводах. В настоящее время страны находятся в процессе размещения заказов, на основе которых EDA будет готовить совместные заказы для европейской промышленности", - сообщает радиостанция Radio Muzyka Fakty FM.