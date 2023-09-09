Помимо того, что в стране не планируют проводить новую волну частичной мобилизации, российские власти хотят заменить мобилизованных на добровольцев-контрактников

Как сообщает председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва по обороне Андрей Картаполов, в настоящее время идёт набор добровольцев на контракт, чтобы заменить в зоне Специальной Военной Операции мобилизованных осенью 2022 года военнослужащих.

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Частичная мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года и была завершена 28 октября того же года. В тот период было мобилизовано порядка 300 тысяч мужчин, хотя иностранные средства массовой информации рисовали цифры чуть ли не до полутора миллиона человек. С того момента прошел уже практически год, и как сообщают российские власти, планируется постепенно заменить всех мобилизованных военнослужащими по контракту.

Ранее в Государственной Думе уже заявляли, что в настоящее время в военкоматы приходит большое количество добровольцев. Государство выставило хорошие условия для контрактной службы, высокие заработные платы, богатый соцпакет, были введены за последние два года множество новых льгот, и люди идут.

"У нас стоит план — примерно 420 тысяч военнослужащих по контракту, которых мы должны набрать до конца года. Этот процесс идет. Сегодня и зарплата, и социальные гарантии - они довольно-таки серьезные. И люди идут. О какой мобилизации мы говорим?", - таким образом российские чиновники отреагировали на слухи о второй волне мобилизации в стране.

По словам заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, с начала года на контрактную службу в Министерство Обороны пришло более 280 тысяч человек, и люди продолжают идти. Судя по всему, уже в скором времени мобилизованных ожидает ДМБ, а слухи о второй волне мобилизации распространяются сотрудниками украинского ЦИПСО.