Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman За пост начислено вознаграждение
В России наблюдается рост цен на вторичном рынке видеокарт
Многие продавцы указывают в объявлениях, что цены будут меняться вместе с изменением курса доллара

реклама

  Накануне стоимость американского доллара вновь приблизился к отметке в 99 рублей за условную единицу. Экономисты считают, что к концу 2023 года в определённых условиях мы можем увидеть доллар и по цене в 130 рублей за 1 USD. Само собой, это не прошло мимо отечественных продавцов электроники на Б/У рынке.

реклама

  Если ранее долгое время наблюдалось охлаждение рынка видеокарт после криптовалютного бума в 2021 году и цены постепенно снижались, то уже сегодня с ростом курса валют и отсутствием перспектив по снятию антироссийских санкций, электроника в России потихоньку растёт в цене, в том числе и на Б/У рынке комплектующих.

  В последнее время продавцы на торговой площадке Авито всё чаще указывают в описании своего товара, что цена может меняться вместе с изменением курса американского доллара, и тут отчасти есть некоторые основания. Таким образом всё сложнее приобрести, к примеру, видеоадаптер Nvidia RTX 3080 с 10 гигабайтами видеопамяти по цене в районе тридцати тысяч рублей. Всё чаще встречаются предложения свыше сорока тысяч, либо с какими-либо дефектами. К примеру, KFA2 RTX 3060 Ti SG 1-Click по цене в 25 тысяч рублей.

  Или же еще один пример, XFX Radeon RX 6600 за 14.4 тысяч рублей.

  Безусловно, рынок ранее перенасытили майнеры, продающие своё оборудование на вторичке и поставщики видеоадаптеров из Китая, но со временем решившие покинуть майнинг-индустрию уже распродали своё оборудование по низким ценам, а поставщики, в связи с изменениями на валютном рынке и ухудшением ситуации с доходностью майнинга, перестали завозить различные видеокарты в Россию, либо задрали на них цены из-за высокой себестоимости. В итоге, рынок делает своё дело и цены даже на вторичном рынке ползут вверх. Самое любопытное, что на данную беду не влияет даже факторы убыточности майнинга на видеокартах.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #россия #видеокарты #майнинг #цены #рынок #продавцы
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за предательства летчика, угнавшего вертолет Ми-8, погибли его сослуживцы от рук ГУР
14
Раскрыта внешность кроссовера Peugeot 3008 нового поколения — теперь это «электричка» с купеобразным кузовом
+
Бойцы РФ затрофеили чешский дрон Primoco One – аппарат стоимостью 57 млн руб уже на инженерном столе
4
Истребитель шестого поколения Godzilla будет вооружён ракетами японского производства
5
Европа не смогла обеспечить энергетическую безопасность, а поставки газа из РФ уже не вернуть
1
В Германии назвали Leopard 1A5 «металлоломом» и пояснили, почему Украина получила всего 10 танков
1
В США началась «агрессивная» модернизация Abrams – новый M1E3 будет легче, мощнее и прочнее аналогов
4
Seagate выпустила накопитель в стиле Starfield для Xbox Series, но Starfield на нем не поиграешь
+
Курс доллара снова вплотную приблизился к отметке в 100 рублей
12
Турция испытывает давление из-за Конвенции Монтрё, но не будет менять позицию
3
Под Работино был уничтожен второй Challenger 2
1
Sony PlayStation 6 предположительно выйдет в 2027 году
7
Бойцы РФ при помощи ПТРК «Корнет» уничтожили второй Challenger 2 – у ВСУ осталось ещё 10 танков
4
Создатели Starfield считают, что игра работает отлично, а недовольные просто играют на слабом железе
12
Запад поставляет ВСУ потенциальный металлолом — немецкий аналитик Тиле
1
NYT: США намерены передать Украине новую партию кассетных боеприпасов
+
Разбор производительности Starfield: минимальные и рекомендуемые системные требования
2
Блинкен пригрозили санкциями наблюдателям на выборах в новых территориях России
4
Песков отказался комментировать ситуацию с угоном Ми-8 российским пилотом, сославшись на Минобороны
6
В РФ наблюдается повышенный спрос на программистов – разработчикам ПО для iPhone платят 550 000р
2

Популярные статьи

Российский ПТРК "Корнет" уничтожает все известные типы западных танков
1
Сказ о том, как я на старом ноутбуке Windows 11 тестировал
19
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
102
Эпидемия телефонных мошенников и спама захлестнула Россию, 3 главных правила при звонке мошенников
56
GoboLinux - отвратительная реализация отличной идеи
5
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 постигла неудача свойственная этой мрачной серии игр
1
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
40
Собираю ПК "Молодец-Леденец" по цене консоли из комплектующих Intel
5
Измеряем энергопотребление видеокарт AMD — AMD Radeon RX 7900 XTX reference
8
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
3

Сейчас обсуждают

УдалЁн
17:02
5800х3д для бюджетного гейминга, дальше АМД можно не смотреть (7800х3д гумно даже в сравнении с i5), Интел намного лучше.
В появившихся в сети тестах Intel процессор Core i9-14900K весьма удручает своей производительностью
Kenny Dreemurr
17:01
Сперва смените название чтоб белым людям было легче его запомнить, узкоглазые мартышки
Флагманские смартфоны Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro получат 5 лет обновлений
Skonik Aka
17:00
Надо такую технику ставить перед посольствами в Москве. По одной.
Под Работино был уничтожен второй Challenger 2
Za9c
16:53
Когда больше нет других проблем, надо заниматься переименовыванием всего и вся
Индия в рамках G20 впервые выступала под названием «Бхарат»
mozghru
16:52
Игра должна была выходить в апреле 2022г,то есть спустя полтора месяца начала известных событий. И что создатели делали последние полтора года,не понятно...игра же должна была быть практически готовой...
Офис разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 в Праге пострадал от пожара
FelsheR-BAN100913
16:45
да мне похер - ты и так мразь по умолчанию, это каждый день документируешь)) Разносить с твоими то руками? Я тебя убогова халдеем не возьму.
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
mozghru
16:36
В игру миллиарда генерируемых планет, в Геймпассе играют миллиарды генерируемых игроков.. Новые технологии..Так сказал Тодд. п.с.А статистика в Стиме показывает,что Звезднорождённый не оправдал надежд...
Подтверждаю слухи о накрутках онлайна Starfield в Steam
Obscury
16:32
А вот это что-то новенькое. Круче было бы если б сказали, что хакеры из РФ уничтожили все материалы по игре.
Офис разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 в Праге пострадал от пожара
Kiler
16:32
Зачем тебе монитор? Ты купи видеокарту в рыгарде. Ты что реально что ли нуб? Видеокарта купленая из магазина Регард + 300 FPS в любой игре. Я лично проверял.
Зависит ли выбор видеокарты от процессора, и нужно ли экономить, когда речь идёт об игровом ПК
FelsheR-BAN100913
16:29
Гавно не тонет, зачем им лодки? Если тока на резиновых куклах, вперед очком, чтобы перед культурными хозяевами пяточком в грязь не ударить.)
Украина, Румыния и США проведут международные морские учения Sea Breeze 23.3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем