Многие продавцы указывают в объявлениях, что цены будут меняться вместе с изменением курса доллара

Накануне стоимость американского доллара вновь приблизился к отметке в 99 рублей за условную единицу. Экономисты считают, что к концу 2023 года в определённых условиях мы можем увидеть доллар и по цене в 130 рублей за 1 USD. Само собой, это не прошло мимо отечественных продавцов электроники на Б/У рынке.

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Если ранее долгое время наблюдалось охлаждение рынка видеокарт после криптовалютного бума в 2021 году и цены постепенно снижались, то уже сегодня с ростом курса валют и отсутствием перспектив по снятию антироссийских санкций, электроника в России потихоньку растёт в цене, в том числе и на Б/У рынке комплектующих.

В последнее время продавцы на торговой площадке Авито всё чаще указывают в описании своего товара, что цена может меняться вместе с изменением курса американского доллара, и тут отчасти есть некоторые основания. Таким образом всё сложнее приобрести, к примеру, видеоадаптер Nvidia RTX 3080 с 10 гигабайтами видеопамяти по цене в районе тридцати тысяч рублей. Всё чаще встречаются предложения свыше сорока тысяч, либо с какими-либо дефектами. К примеру, KFA2 RTX 3060 Ti SG 1-Click по цене в 25 тысяч рублей.

Или же еще один пример, XFX Radeon RX 6600 за 14.4 тысяч рублей.

Безусловно, рынок ранее перенасытили майнеры, продающие своё оборудование на вторичке и поставщики видеоадаптеров из Китая, но со временем решившие покинуть майнинг-индустрию уже распродали своё оборудование по низким ценам, а поставщики, в связи с изменениями на валютном рынке и ухудшением ситуации с доходностью майнинга, перестали завозить различные видеокарты в Россию, либо задрали на них цены из-за высокой себестоимости. В итоге, рынок делает своё дело и цены даже на вторичном рынке ползут вверх. Самое любопытное, что на данную беду не влияет даже факторы убыточности майнинга на видеокартах.