Вместе с этим упадёт и экономическая мощь КНР

Китайская Народная Республика имеет вторую в мире экономику и существенный вес в мировой политике. Однако, по мнению экспертов, через ещё несколько поколений Китай может существенно потерять в своей экономической и политической мощи, а население страны может сократиться чуть ли не в два раза.

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В 1979 году власти Китая ввели законопроект, который позволял китайским семьям иметь только одного ребёнка, так называемая политика «Одна семья - один ребёнок». Нововведения должны были остановить рост населения страны и решить проблемы с перенаселённостью. На тот момент, власти Китая возможно даже не думали о тех проблемах, к которым приведёт данное решение через десятки лет.

Годы текли, политика одного ребёнка постепенно перетекла чуть ли не в саму культуру страны, поколение за поколением начали привыкать к правилу «Одна семья — один ребёнок». Долгое время Китай показывал, да и показывает, экономический рост. В стране огромное количество рабочих рук, которые что-то производят, зарабатывают деньги, платят налоги и так далее. Однако, проблема в том, что в настоящее время ещё работают те поколения, которые рождались в многодетных семьях, и у них могло быть по несколько сестёр и братьев, но уже скоро эти поколения начнут уходить на пенсию и перестанут вносить свой вклад в экономику государства. Более того, государство само должно будет обеспечивать огромное количество людей пенсиями и пособиями, а вместо них опорой для экономии станут те люди, которые рождались уже при политике «Одна семья — один ребёнок». Грубо говоря, один рождённый после 1979 года работающий должен будет обеспечивать двух пенсионеров. Само собой, все мы не вечны и рано или поздно это соотношение будет уже в другой статистике.

В 2016-ом году власти Китая решили пересмотреть свою политику и исправить сложившуюся ситуацию, но как мы говорили ранее, «Одна семья — один ребёнок» уже практически въелась в культуру страны и особо ситуация не менялась. Помимо этого, большинство семей хотели иметь именно мальчиков и зачастую в случае если УЗИ показывало, что у семьи будет девочка, то родители попросту шли на аборт. В результате, большая половина населения в Китае - мужчины, что также усложняет решение демографического вопроса в стране.

Понятное дело, что это всё произойдёт ещё не скоро, но вот таким образом может постепенно ослабнуть экономика Китайской Народной Республики.