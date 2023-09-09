Также он считает, что союзники ослабили санкционное давление на Россию.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наблюдается замедление многих процессов, касательно украинского конфликта. По его словам, союзники сокращают поставки оружия и помощи Украине, а на Россию оказывают всё меньшее давление.

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"Замедляется конфликт. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до предоставления оружия. <…> Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: на сегодняшний день наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты", - пожаловался украинский лидер.

Действительно, последнее время всё скуднее становятся выделяемые Украине средства. Если ранее Соединённые Штаты Америки выделяли пакеты помощи с несколькими миллиардами долларов, то уже сегодня очередная помощь не достигает и одного. Это же касается и Европейских пакетов помощи.

Помимо этого, Владимир Зеленский вновь напомнил союзникам, что Вооруженным Силам Украины необходимы современные истребители.

"Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба", - заявил украинский лидер.