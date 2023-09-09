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Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наблюдается замедление многих процессов, касательно украинского конфликта. По его словам, союзники сокращают поставки оружия и помощи Украине, а на Россию оказывают всё меньшее давление.
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"Замедляется конфликт. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до предоставления оружия. <…> Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: на сегодняшний день наши шаги наверняка быстрее, чем новые санкционные пакеты", - пожаловался украинский лидер.
Действительно, последнее время всё скуднее становятся выделяемые Украине средства. Если ранее Соединённые Штаты Америки выделяли пакеты помощи с несколькими миллиардами долларов, то уже сегодня очередная помощь не достигает и одного. Это же касается и Европейских пакетов помощи.
Помимо этого, Владимир Зеленский вновь напомнил союзникам, что Вооруженным Силам Украины необходимы современные истребители.
"Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба", - заявил украинский лидер.