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Власти Литвы готовы отстроить всю необходимую инфраструктуру для переброски в страну немецких солдат
Эксперты связывают это с тем, что ЧВК Вагнер по сей день остаётся в Республике Беларусь

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  Правительство Литвы готово построить инфраструктуру за свой счёт для размещения на её территории военнослужащих Федеративной Республики Германии. Об этом сообщил президент страны Гитанас Науседа. 

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  По словам лидера Литвы, государство готово потратить на это "значительные деньги". Заявляется о четырёх тысячах немецких солдат, для семей которых будут построены дома, детские сады, школы и все остальные необходимые объекты.

  По мнению экспертов, отчасти это может быть связано с пребыванием на территории, соседствующей с Литвой, Республики Беларусь подразделений Частной Военной Компании "Вагнер". Несмотря на слухи о сокращении численности контингента "Музыкантов" в регионе, власти Польши, Литвы, Латвии и Эстонии продолжают пристально следить за всеми передвижениями Группы Вагнера.

  В настоящее время в информационном поле возник некий вакуум после гибели основателя компании Евгения Пригожина. Дальнейший путь развития до сих пор пока не ясен, будут ли подразделения ЧВК "Вагнер" ещё участвовать в Украинской Кампании когда-либо, свяжут ли свою судьбу с какими-либо структурами внутри России, а если не свяжут, кто займет место Евгения Викторовича, может ли компания вовсе распасться? На все эти вопросы ещё нет однозначных ответов. Известно лишь, что компания продолжает набирать сотрудников и выполнять поставленные задачи на Африканском континенте. 

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#россия #украина #сво #вагнер #армия #чвк #евгений пригожин #литва #республика беларусь
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