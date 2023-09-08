Вместе с этим Киев получит новый пакет военной помощи на 600 миллионов долларов, состоящий в основном из дополнительных боеприпасов и средств разминирования

Американский посол на Украине Бриджит Бринк заявила, что Соединённые Штаты Америки передадут Киеву 190 колёсных бронированных машин с усиленной противоминной защитой (MRAP). Какие конкретно это будут машины - не уточняется.

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Наиболее массовым бронеавтомобилем, который получила Украина от Соединённых Штатов и других членов Североатлантического Альянса, стал бронетранспортер International MaxxPro, он собственно и является одним из бронированных автомобилей типа MRAP. Вероятнее всего, американские партнёры готовятся поставить очередную партию таких бронемашин, так как украинские войска потеряли огромное количество MaxxPro в ходе своего контрнаступления.

Накануне Пентагон опубликовал список оружия, которое получит Украина в рамках очередного пакета американской помощи стоимостью в 600 миллионов долларов. В него в основном вошли дополнительные боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, боеприпасы для расчистки препятствий и оборудование для разминирования. Судя по всему, Вооружённые Силы Украины продолжают борьбу российскими минными полями, раз Вашингтон выделяет специальные пакеты военной помощи, куда входят и бронемашины MRAP, нацеленные на преодоление минных полей и препятствий.