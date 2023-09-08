Генерал Суровикин смог разработать грамотную и эффективную линию обороны, а Пригожин имел самое боеспособное подразделение на Украине

По словам американских военных аналитиков из разведки Министерства Обороны Соединённых Штатов Америки, отстранение от должности главнокомандующего воздушно-космическими силами Российской Федерации генерала армии Сергея Суровикина и гибель основателя Частной Военной Компании "Вагнер" Евгения Пригожина помогли украинским силам достичь некоторых успехов в контрнаступлении.

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По мнению экспертов, генерал Суровикин разработал оборонительную систему, которую украинские формирования пытаются преодолеть на протяжении трёх месяцев. Выстроенная им линия обороны отлично себя показала, и большинство военачальников блока НАТО считают её крайне эффективной. Только совсем недавно Вооруженные Силы Украины смогли пробить первый из трёх рубежей обороны российских войск. Вероятно, такой офицер смог бы вносить свой вклад в ходе украинского контрнаступления и ещё серьёзнее осложнить продвижение ВСУ.

В свою очередь, Евгений Пригожин имел самое боеспособное в украинском конфликте подразделение. ЧВК "Вагнер" добивалась внушительных результатов как в оборонительных операциях, так и в наступательных. Особенно эффективно подразделение показало себя во взятии Бахмута. Компания сумела освободить город, понеся при этом меньше потерь, чем обороняющиеся украинские формирования. По мнению сотрудников разведки, такое подразделение смогло бы внести свои коррективы в планы командования ВСУ.