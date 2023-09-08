По словам отставного офицера армии США, желание Зеленского продолжать боевые действия приведет к ещё большим разрушениям и потерям, но результат не поменяется

В интервью американскому изданию "19FortyFive" офицер армии Соединенных Штатов Америки в отставке Дэниел Дэвис заявил, что упрямство украинского президента Владимира Зеленского может обернуться настоящей катастрофой для всего народа Украины. По словам офицера, в случае затяжной долгой борьбы на истощение, в Российской Федерации будет больше шансов выйти победителем, нежели у Украины.

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"Исходя из исторического опыта, чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет шансов, что Россия победит", - считает эксперт.

По мнению Дэниела Дэвиса, несмотря на помощь которую оказывают Соединённые Штаты, Великобритания, Германия, Франция и другие члены Североатлантического Альянса, у России больше мобилизационных ресурсов, больше само население страны, а её военная промышленность постоянно растёт, выпуская всё больше вооружения и военной техники. В это же время, Украина постепенно теряет свои мощности.

Как заявляет отставной офицер, если Зеленский продолжит вести боевые действия, Украина также потерпит поражение, но понесёт при этом ещё больший урон. В стране будет ещё больше разрушений и погибнут ещё десятки тысяч людей.