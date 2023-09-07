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Полковник Ходаковский рассказал, что российской авиации приходится осторожничать при ударах по ВСУ
Украинские формирования накатывают волна за волной, а российским пилотам приходится работать осторожно, чтобы не зацепить и своих ребят

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  Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал какая сейчас обстановка на участке Новодонецкое - Новомайорское. По словам военачальника, бои на данном направлении не прекращаются.

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  Проводится плотная артиллерийская работа с обеих сторон. Украинское командование постоянно бросает вперёд свои подразделения, однако, те не добившись успехов, понеся потери идут обратно, российские авиация и артиллерия делают своё дело. И всё равно волна за волной украинские военнослужащие отправляются в атаку на российские позиции, невзирая на большое количество убитых и раненых.

   "Некоторые наши позиции разобраны снарядами настолько, что полностью утратили свою функциональность. Наша пехота периодически отходит на запасные, но в периоды относительного затишья возвращается на исходные и старается восстанавливать, но времени, как правило, не хватает. Авиация противником не применяется, с нашей стороны вчера была авиаработа - отрабатывали передний край "фабами". Ввиду тесного соприкосновения нас и противника существует высокий риск "дружественного огня" - лётчики осторожничают", - заявил полковник Ходаковский.

  Судя по всему, последние дни украинские формирования решили накинуться всей массой на Запорожское и Донецкое направления. По сообщениям с линии соприкосновения, ВСУ начали отправлять больше людей в наступления, и количество самих атак также возросло. Вероятнее всего, от Киева требует срочных результатов уже "вчера", раз украинские силы больше не осторожничают и стараются захватить даже маленькие разбитые сёла любой ценой.

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#россия #украина #сво #боевые действия #всу #контрнаступление #армия #авиация #донецк
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