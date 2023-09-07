"Вопреки всему - массе огня, постоянным наскокам украинских подразделений, нашим потерям, - сломить нас не получается"

Как сообщают ребята из батальона "Восток", несмотря на натиск Вооруженных Сил Украины, которые отправляют свои подразделения одно за одним, бойцам российской армии удаётся держать позиции и не дать украинским формированиям продвинуться дальше.

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По словам пресс-службы Батальона, ВСУ заходят на окраины посёлка Новодонецкое, но быстро теряют боекомплект и не могут продолжать сражение.

"Вопреки всему - массе огня, постоянным наскокам украинских подразделений, нашим потерям, - сломить нас не получается. Самые передовые позиции периодически переходят из рук в руки, но продвижения ВСУ не имеют. Штурмовые группы быстро расходуют БК и начинают испытывать его нехватку, осуществлять подвоз мы не позволяем - периодически накрываем технику украинских формирований артиллерией. Морпехи из сороковой держат удар и периодически контратакуют, соседи справа из тридцать седьмой тоже не дают себя сбить. В общем, с Божьей помощью держимся", - заявили в батальоне.

Как можно понять, оборона посёлка даётся нелегко, среди ребят из российских подразделений также имеются потери, но учитывая обстановку, украинская сторона пытается вгрызаться в окраины села, неся при этом существенные потери и не имею возможности подтянуть больше сил и боеприпасов.