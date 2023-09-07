Также, исходя из малого времени между пуском ракеты и её прилётом, можно предположить что ракета была запущена слишком близко к рынку

Накануне был зафиксирован прилёт по рынку города Константиновка Донецкой области. Данный населённый пункт находится под контролем Киева. В результате прилёта погибло порядка шестнадцати человек.

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В сети сразу же разлетелись две точки зрения: западные средства массовой информации заявили, что это был прилёт российской ракеты, в России же предполагают, что на кадрах разорвалась ракета украинских сил противовоздушной обороны. Первую версию объяснять нет необходимости, во всех подобных ситуациях проукраинские СМИ однозначно обвиняют россиян, от Северного потока до Изюма и Бучи. А вот вторая версия основана на том, что буквально за две секунды до прилёта, был слышен звук пуска этой самой ракеты.

Как правило, если речь идёт о боевом применении ракетного вооружения, то пусковая установка находится на приличном расстоянии от цели и долетает до неё явно не за две секунды. К примеру: ракета «Калибр» имеет максимальную скорость полёта до трёх тысяч километров в час, то есть, за 1 секунду данный боеприпас пролетает менее одного километра. Выходит, пусковая установка либо носитель должны были быть на максимально близком расстоянии от цели, что в принципе невозможно при условии, что вы наносите удар по объекту противоборствующей стороны. Самолёты-носители такого вооружения выпускают боеприпасы когда уже могут прицелиться и сразу же разворачиваются на базу, чтобы не подставляться под ПВО. Наземные пусковые установки также могут выпускать ракеты типа "Земля - земля" на дальнее расстояние и выезжать на расстояние работы украинской артиллерии смысла нет абсолютно. Поэтому, вероятность ошибки украинского ПВО намного выше версии западных СМИ.

Также журналист немецкого издания Bild Джихади Джулиан признал, что прилёт по рынку был произведён украинской ракетой. Сам журналист не отличается хорошим отношением к России, но сопоставив факты и траекторию полёта ракеты, он пришел к выводам, что ракета летела со стороны Украины.