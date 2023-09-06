На видео девушки в форме выполняют задачи не медиков и фельдшеров, а настоящих штурмовиков

Министерство Обороны Украины выпустило рекламный ролик, в котором призывают женщин вступать в ряды Вооруженных Сил Украины. Самое любопытное, что на плёнке украинские девушки служат не в тылу и не фельдшерами, а самыми настоящими штурмовиками.

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Ранее стало известно, что украинских женщин, имеющих медицинское образование или практику в медицинском учреждении, обяжут становиться на воинский учет с первого октября. Сразу же стало очевидно, что в случае масштабных мобилизационных мероприятий на Украине, представительницы прекрасного пола могут также оказаться в списках призывников. Судя по всему, украинские власти решили по максимуму использовать свои полномочия и увеличить количество новобранцев в армии.

Также согласно новым критериям по службе в армии, теперь Министерство Обороны Украины сможет вербовать в ВСУ людей из категории "Ограниченно годен к военной службе". Киев опубликовал официальные списки болезней, которые никак не помешают украинцам проходить воинскую службу.

Вопрос, будут ли украинские власти насильно мобилизовывать женщин-призывников, как это происходит с мужчинами призывного возраста. В ближайшие месяцы, согласны комментариям представителей Верховной Рады, нам предстоит это выяснить.

Видео можно посмотреть по ссылке: https://t.me/c/1721466008/29249