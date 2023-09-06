При этом закрепиться украинским формированиям не удаётся

Командир батальона "Восток" полковник Александр Ходаковский рассказал в своём телеграм-канале, как сегодня обстоят дела в населённом пункте Новодонецкое Донецкой области.

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По словам офицера, в посёлке идут ожесточенные бои. Вооруженные Силы Украины продолжают накатывать к окраинам села, но российские подразделения выбивают их обратно, не давая закрепиться в самом посёлке.

"Бой не стихает, люди и техника постоянно перемещаются, украинские формирования сумели добраться до подвала в окраинном доме посёлка, но прямое попадание нашего снаряда превратило дом в братскую могилу, похоронив под обломками около десятка человек... Линия соприкосновения утратила чёткость контуров, артиллерия с обеих сторон работает постоянно, нанося взаимный урон. День очень тяжёлый", - заявил военачальник Донецкой Народной Республики

Как можно понять, бойцам российской армии удаётся удерживать Новодонецкое, но в очень сложных условиях. Бог войны работает с обеих сторон. За вчерашний день "Восток" эвакуировал одиннадцать раненых бойцов, благо ни один боец с российской стороны не погиб.